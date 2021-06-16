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В среду, 16 июня, из сирийского плена в Украину запланирована эвакуация женщин и детей, которые могут быть связаны с террористами »Исламского государства» (ИГ).

В настоящее время ни количество женщин, ни количество детей, которых должны вернуть в Украину, неизвестно, передает УНИАН.

После разгрома «Исламского государства» семьи боевиков изолировали в спецлагерях. Фактически - тюрьмах под открытым небом. В крупнейшем находятся более 70 тыс. человек. Среди них есть и украинки, часть уже удалось вернуть на родину, другие до сих пор мечтают попасть домой. За лагерным забором осталось еще несколько десятков граждан Украины - маленьких и взрослых. У большинства - украинские документы изъяли в первый же день в ИГ. А у рожденных на Ближнем Востоке детей украинских документов вообще нет. 

Первую группу украинок с детьми удалось вернуть в Украину в конце 2020 года. Так, в новогоднюю ночь в аэропорт «Борисполь» прибыл самолет, который доставил из Сирии двух украинок и семерых их детей. Это семьи террористов ИГ. Их удалось вызволить в результате невероятно сложной операции спецслужб, дипломатов и военных. Она продолжалась с осени 2019 года. 
ForUm

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