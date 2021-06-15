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Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц из пакета президентских законопроектов о налоговой амнистии, который вводил возможность задекларировать свои активы для физлиц с 1 сентября 2021 года.

Украина имеет сильную армию и заслуживает того, чтобы быть приглашенной и стать равноправным членом НАТО. Североатлантический альянс должен объективно оценить евроатлантические стремления нашего государства, заявил президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» (законопроект № 4651). 

Народных депутатов Украины на днях должны вакцинировать от COVID-19 препаратом Pfizer. 

Украина может вступить в Североатлантический альянс, если выполнит необходимые требования, в частности, сможет преодолеть коррупцию, а российская агрессия не должна помешать присоединению к Альянсу. Об этом президент США Джо Байден заявил во время пресс-конференции в Брюсселе во время саммита стран НАТО.

Украина положительно восприняла решение саммита НАТО о том, что наше государство станет членом Альянса, а План действий по членству (ПДЧ) является неотъемлемой частью этого процесса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Распоряжение правительства о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракт с ним должны быть отменены как незаконные, заявили в Нацагентстве по предотвращению коррупции.

Кабинет министров обжалует предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об отмене решения о назначении Юрия Витренко главой НАК «Нафтогаз Украины». Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

Правоохранители пресекли убийство гражданина Республики Сербия.

С 15 июня в Украине начинают действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией («евроблях»).

Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка в течение недели (с 1 по 7 июня) с целью анализа языка демонстрации телесериалов на украинском телевидении осуществил мониторинг пяти самых рейтинговых телевизионных каналов: «1+1», «Интер», «Украина», «СТБ» и «ICTV».

По состоянию на утро 15 июня в Украине зафиксировано 1014 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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