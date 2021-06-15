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15 июня 2021 в Украине зафиксировано 1014 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализирован - 401 человека;
  • летальных случаев - 77;
  • выздоровели - 5511 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 32313 человек,
  • методом ИФА - 10428 человек,
  • экспресс-тестами - 211991 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2224992 лица;
  • выздоровели - 2136176 человек;
  • летальных случаев - 51 769;
  • проведения ПЦР-тестов - 10548499.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.
ForUm

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