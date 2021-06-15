15 июня 2021 в Украине зафиксировано 1014 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализирован - 401 человека;
- летальных случаев - 77;
- выздоровели - 5511 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 32313 человек,
- методом ИФА - 10428 человек,
- экспресс-тестами - 211991 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2224992 лица;
- выздоровели - 2136176 человек;
- летальных случаев - 51 769;
- проведения ПЦР-тестов - 10548499.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.
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