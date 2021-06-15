Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка в течение недели (с 1 по 7 июня) с целью анализа языка демонстрации телесериалов на украинском телевидении осуществил мониторинг пяти самых рейтинговых телевизионных каналов: «1+1», «Интер», «Украина», «СТБ» и «ICTV».

Как сообщила пресс-служба омбудсмена, соответствующий анализ показал катастрофическую ситуацию с сериалами, которые изготавливаются, дублируются или озвучиваются на украинском языке от общего количества телесериалов на исследуемых телеканалах, меньше половины из них демонстрируются на украинском языке (из 43 сериалов лишь 14 изготовлены, дублированы или озвучены на украинском языке, остальные 29 - на русском).

В разрезе данных по каждому из телеканалов, ситуация выглядит еще хуже. Так, например, на телеканалах «Интер» и «1+1» транслируется только по 1 телесериалу на украинском языке на телеканале «Украина» их только 2.

«Мы провели этот анализ, чтобы засвидетельствовать реальную ситуацию на украинском телевидении по языку фильмов (в частности телесериалов) накануне 16 июля 2021, когда вступает в силу норма языкового закона об обязательности их трансляции на государственном языке. Это катастрофа. Поэтому должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении государственным языком и остановить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить статью 23 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», - сказал Тарас Креминь, комментируя соответствующие результаты исследования.

«Тем представителям телеиндустрии и депутатского корпуса, которые говорят о недостаточности средств, времени или еще чего для озвучивания фильмов на украинский язык, хотел бы подчеркнуть, что отдельные кабельные фильмовые телеканалы ведущих медиа-групп уже давно ведут трансляцию сериалов на украинском языке 24 часа в сутки. И только «плохим танцорам» всегда что-то мешает», - отметил он.

«Неуклонное исполнение статьи 23 языкового закона к тому же значительно увеличит долю украинского на телевидении, поможет телеканалам наконец действительно придерживаться языковых квот, не прибегая к примитивным манипуляциям, например, называя рекламу стирального порошка телевизионной», - отметил Креминь.