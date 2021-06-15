Украина может вступить в Североатлантический альянс, если выполнит необходимые требования, в частности, сможет преодолеть коррупцию, а российская агрессия не должна помешать присоединению к Альянсу. Об этом президент США Джо Байден заявил во время пресс-конференции в Брюсселе во время саммита стран НАТО, сообщает Голос Америки.

«Украина хочет четкого ответа о перспективах присоединения к НАТО, каким будет ваш ответ» и «или вторжение России в части Украины навсегда исключает возможность вступления Украины в Альянс, ведь тогда это будет означать, что НАТО и США должны будут защищать украинцев от России?» - спросили журналисты американского лидера.

«Ответ на второй вопрос – нет», - сказал Байден. – «Что касается первого вопроса, то зависит от того, как они выполнят условия. Им все еще нужно вычистить коррупцию, отвечать другим требованиям, чтобы начать выполнять План действий по членству в НАТО, поэтому посмотрим».

«Тем временем, - подчеркнул президент США, - мы сделаем все, что можем, чтобы помочь Украине продолжить противостоять прямой российской агрессии. И это зависит не только от меня, будем ли мы иметь возможность определить, может ли Украина присоединиться к НАТО, это зависит от Альянса и как он проголосует. Но я знаю точно, что им нужно будет убедить (страны-члены - ред.), и это будет непросто».

«Несколько лет назад я выступал перед Верховной Радой, сказав, что Украина имеет шанс, который ранее не выпадал в ее истории – создать нацию с действительно демократически избранной властью, не коррумпированной и олигархизованной. И я подчеркнул, что они войдут в историю как отцы-основатели Украины, если действительно сделают это. И им нужно еще немало сделать», - сказал он.

Байден продолжил: «Но это не оправдывает агрессивные российские действия на Донбассе или на море или на другой территории Украины. И мы будем помогать Украине поддерживать свою безопасность».

Напомним, лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса. В этом решении – впервые за последние годы – по Украине приняты те же формулировки, которые звучат по Грузии.

«Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса», - говорится в документе.