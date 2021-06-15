Кабинет министров обжалует предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об отмене решения о назначении Юрия Витренко главой НАК «Нафтогаз Украины». Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

«НАПК внесло предписание, которым требует от КМУ отменить пункты 8 и 9 распоряжениz Кабмина №370-р, согласно которым господина Витренко назначили председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». НАПК играет важную роль в реализации антикоррупционной политики, а потому позиция этого органа не может оставаться без внимания и игнорироваться», - написал он в Facebook.

Однако, по словам Малюськи, остается ряд вопросов, ответы на которые предписание НАПК не содержит.

«Какова цель и юридический смысл в отмене пункта 9 распоряжения КМУ, если в части заключения контракта с господином Витренко оно носило разовый характер и уже выполнено? Зачем отменять пункт 9 распоряжения КМУ полностью, если он касается не только господина Витренко, но и членов наблюдательного совета? Распространяется ли ограничение, установленное Законом Украины «О предотвращении коррупции» на господина Витренко? учитывая то, что он выполнял обязанности министра менее одного года?» - спрашивает министр.

Кроме того, на момент принятия распоряжения КМУ Кабмин выполнял полномочия не только общего собрания акционеров НАК «Нафтогаз Украины», но и наблюдательного совета. Сейчас полномочий наблюдательного совета у Кабмина нет. Значит ли это что для выполнения предписания НАПК нужно снова прекращать полномочия наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины»?

Учитывая вышеизложенное, предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде, заявил Малюська.

Как сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК, заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Коболев намерен обжаловать свое увольнение.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о подписании контракта на 12 месяцев с Витренко.

15 июня в НАПК заявили, что распоряжение правительства о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.