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Народных депутатов Украины на днях должны вакцинировать от COVID-19 препаратом Pfizer. 

Об этом сообщили несколько парламентариев, передает УНИАН.

Народный депутат от «Голоса» Галина Васильченко сообщила, что депутатов зовут на массовую вакцинацию в ВР препаратом Pfizer в течение 15-18 июня.

«Посылали приглашение в фракционные чаты, было письмо (от Аппарата ВР - Ред.). И, мне кажется, что сегодня пришло в комитетский чат... Нам сообщили, что можно записываться. И можно подавать себя и своих помощников, которые работают не на общественных началах, а работающих по срочному договору», - рассказала она.

В свою очередь, народный депутат от «Европейской солидарности» Михаил Бондарь также подтвердил информацию о вакцинации Pfizer в эти даты.

На уточнение, вакцинироваться пригласили всех ли депутатов, он отметил: «Кажется, да: депутатов и работников секретариата, насколько я понял».

Тем временем политтехнолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале, опубликовал текст приглашения на вакцинацию, которое поступило нардепам.

Согласно тексту документа, вакцинация депутатов будет проходить 15-18 июня по заранее предоставленным спискам. Также для них составят отдельный график, который им пришлют позже.

При себе народным избранникам следует иметь паспорт, идентификационный код, заполненное информированное согласие и оценку состояния здоровья.
ForUm

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