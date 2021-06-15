Украина имеет сильную армию и заслуживает того, чтобы быть приглашенной и стать равноправным членом НАТО. Североатлантический альянс должен объективно оценить евроатлантические стремления нашего государства, заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Экономика без олигархов» в Киеве.

Глава государства подчеркнул, что Украина приложила много усилий для того, чтобы лидеры НАТО подтвердили перспективы принятия нашей страны в Альянс.

«Наши военные демонстрируют прочность и мощность армии, она готова защищать. Я об этом коммуницировал с лидерами (стран - членов НАТО, - ред.), приглашал их на Донбасс, чтобы они видели уровень. Мы достойны быть членами Альянса, если Альянс видит Украину среди членов НАТО не за кулисами, а за столом», - отметил Зеленский.

«Я считаю, что Украина заслуживает большего. Мы заслуживаем, чтобы быть одними из равных в Альянсе, среди мощных стран. Нас нужно приглашать - я считаю, что это честно. Мы не должны просить», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина в отношениях с НАТО выбрала политику желанного гостя, в отличие от некоторых политических сил, которые в предыдущие годы приближали страну в Альянс только на словах.

«У нас другая политика. Это внутренняя, крепкая позиция по уважению к Украине как к государству, к нации», - сказал президент.

Зеленский отметил, что отдельным политикам не нравится прямая, четкая позиция Украины относительно необходимости поддержки ее евроатлантического курса.

«Многие сейчас говорят, что у нас очень резкая, жесткая позиция, кому-то это не нравится. Я считаю, что она справедлива, потому что она честная», - подчеркнул президент.