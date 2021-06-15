Газопровод «Северный поток-2» не должен быть использован для шантажа Украины, но он нужен Германии.

Об этом заявил Кандидат в канцлеры Германии от правящего в стране Христианско-демократического союза Армин Лашет в интервью Deutsche Welle, сообщает УНИАН.

«Моя позиция всегда была очень четкой. Нам нужен этот газопровод, это экономический проект, он нужен для энергоснабжения. И всегда существовало условие: не должно быть геополитических потерь для Украины. Этот трубопровод не должен быть использован для того, чтобы шантажировать Украину, или страны Балтии, или Польшу», - сказал Лашет.

По его словам, газопровод должен заработать в этом году, и когда начнется транспортировка газа, необходимо обратить внимание на геополитические правила и защиту Украины. «И такая договоренность существует на европейском уровне», - добавил он.

Он также положительно оценил решение президента США Джо Байдена отказаться от санкций против компании-оператора «Северного потока-2».

Лашет добавил, что Германия сейчас находится на пути к климатической нейтральности и когда откажется от потребления газа, эту магистраль можно было бы использовать в будущем, например, для транспортировки водорода.