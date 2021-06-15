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В ближайший час и до конца суток 15 июня в Киеве и Киевской области гроза, сообщает ГосЧС.

16 июня в южных и центральных областях грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Как действовать во время шквалов и гроз:

  • плотно закройте окна в помещении, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, а не паркуйте рядом с ними автотранспорт;
  • во время грозы отключите электроприборы (они притягивают разряд), отключите телевизор от антенны не пользуйтесь мобильным телефоном;
  • на открытых участках следует спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)
  • в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
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