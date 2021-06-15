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Следователи Территориального управления Хмельницкого при содействии внутренней безопасности Нацполиции расследуют обстоятельства смертельной ДТП с участием инспектора роты Управления патрульной полиции в Киевской области, которая произошла 14 июня 2021 в Винницкой области. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

По предварительной информации, полицейский за рулем легкового автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии 28-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, еще один пассажир госпитализирован (тяжесть полученных телесных повреждений пока устанавливается), двое других пассажиров получили незначительные травмы и не нуждались в медицинской помощи.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что патрульный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали на месте ДТП.

Предварительная квалификация: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

 
ForUm

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