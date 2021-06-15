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Следователи Территориального управления ГБР Киева задержали двух сотрудников пункта пропуска «Шегини» Галицкой таможни, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Должностные лица Гостаможслужбы систематически требовали у граждан деньги за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и несоздание искусственных препятствий при ввозе груза на территорию Украины, в частности экспресс-посылок.

13 июня таможенников задержали во время получения очередной взятки.

Работникам ГБР пришлось провести силовую спецоперацию, чтобы попасть на территорию пункта пропуска для проведения следственных действий.

Во время обысков изъяты наличные в размере примерно 10 тыс. долларов США.

Задокументировано три эпизода получения неправомерной выгоды сотрудниками таможни.

Кроме того, проверяется причастность руководства таможни к совершению указанного преступления, а также исследуются возможные проявления взяточничества на других таможнях.

Задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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