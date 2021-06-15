С 14 июля введен временный запрет на ввоз в США собак из 113 стран, в том числе Украины. Ограничение установлено из-за угрозы распространения в стране собачьего бешенства, сообщил национальный регулятор – Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

На сайте CDC опубликован полный список стран, попавших под этот запрет. Считается, что в этих странах высокий риск заражения бешенством. Согласно оценкам регулятора, 6% всех собак, ввозимых на территорию США, прибывают из этих стран, передает Фокус.

В CDC отметили, что США искоренили вирус собачьего бешенства в 2007 году. Однако ввоз даже одной инфицированной собаки может привести к новому распространению смертельного заболевания, которое может передаваться людям, а также домашним и диким животным.

До введения полного запрета на ввоз, часто «подозрительных» собак задерживали уже в аэропортах и морских портах США. Из-за сокращения в условиях пандемии числа рейсов, собакам, которых не допустили в страну, приходилось дольше ждать возвращения в страну отправления, что в ряде случаев приводило к заболеваниям и смерти, отмечают в CDC.

Запрет на ввоз собак не является абсолютным. «Если вы хотите импортировать собаку из страны с высоким уровнем риска, вы должны запросить предварительное письменное разрешение, отправив электронное письмо CDC не менее чем за 30 рабочих дней до того, как вы намереваетесь въехать в Соединенные Штаты», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, в марте комиссия при Киевской городской администрации объявила в Дарницком и Святошинском районах столицы карантин из-за бешенства у животных.

Госпродпотребслужба Киева сообщила, что бешеный котенок напал на женщину и собаку в Дарницком районе. Киевлянка обратилась за медицинской помощью, когда животное умерло.