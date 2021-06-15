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За прошедшие сутки, 14 июня, в районе проведения операции

Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушали режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В районе Новотошковского враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного на Приазовье противник трижды обстреливал наши позиции из  станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Павлополь российские войска осуществили обстрел украинских защитников со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Луганского враг дважды открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск ВСУ открывали огонь.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих. Им оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное медицинское учреждение.

По состоянию на 7:00 утра, 15 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
ForUm

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