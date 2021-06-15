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14 июня в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения, сообщила пресс-служба ОТГ.

Воинов доставили в лечебное учреждение, где им предоставили медицинскую помощь. Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого – средней тяжести.

Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
ForUm

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