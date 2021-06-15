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Правоохранители изъяли у сотрудников Волынской таможни партию контрафактных сигарет и спиртосодержащих жидкостей из Беларуси на сумму более $600 тысяч, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

В рамках расследования при оперативном сопровождения работников Второго оперативного отдела ТУ ГБР во Львове, УСБУ в области и ОРВ Луцкого пограничного отряда 14 июня проведен неотложный обыск в складском помещении в Луцке.

В ходе обыска обнаружено и изъято более 2000 ящиков сигарет производства Республики Беларусь, перемещенных в Украину под видом другого груза.

Кроме того, изъято бочки со спиртосодержащими жидкостями.

Стоимость изъятых товарно-материальных ценностей - более 600 тыс. долларов США.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и вопрос о назначении экспертиз.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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