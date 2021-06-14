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Лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса.

Копия документа представлена журналистам, сообщает Европейская правда.

В этом решении - впервые за последние годы - по Украине приняты те же формулировки, которые звучат по Грузии.

«Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса», - говорится в документе.

В решениях предыдущих саммитов НАТО после 2008 года не звучало таких формулировок в отношении Украины. По Грузии такая формулировка звучит с 2018 года.

Решение саммита также призывает Украину двигаться к членству путем выполнения годовых национальных программ.

«Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО (КУН) остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее стремления к членству в НАТО. Украина должна в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках КУН, для достижения своей цели - внедрения принципов и стандартов НАТО», - говорится в коммюнике саммита.

Совместное решение союзников также призывает Украину проводить дальнейшие «широкомасштабные, устойчивые и невозвратные реформы», как в секторе безопасности и обороны, так и в других сферах. В решении, в частности, коротко упомянута потребность «уважения меньшинств». Это требование, как известно, последовательно выдвигает Венгрия, впрочем, в данном решении нет детализации, на которой Будапешт настаивал ранее.

Также Альянс подчеркивает, что Партнерство расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), которое Украина получила в 2020 году, «добавляет импульс нашему и без того амбициозному сотрудничеству и продвигает дальнейшую (военную) взаимосовместимость».
ForUm

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