Только Украина и страны-члены НАТО принимают решение по ее членству в НАТО, Россия не имеет права вето в этом вопросе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Чрезвычайно важно подчеркнуть, что каждая нация имеет право выбирать свой путь, и это включает то, частью каких мер по обеспечению безопасности она хочет быть, включая то, хочет она быть членом НАТО или нет. Месседж заключается в том, что Украина и 30 союзников решат, когда Украина станет членом НАТО. Россия, конечно, не имеет права голоса, потому что они не могут ветировать то, что могут делать соседи», - сказал Столтенберг на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что «мы не вернемся во времена, когда у нас были сферы влияния, где большие державы решали, что маленькие соседи могут делать».