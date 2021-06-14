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Только Украина и страны-члены НАТО принимают решение по ее членству в НАТО, Россия не имеет права вето в этом вопросе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Чрезвычайно важно подчеркнуть, что каждая нация имеет право выбирать свой путь, и это включает то, частью каких мер по обеспечению безопасности она хочет быть, включая то, хочет она быть членом НАТО или нет. Месседж заключается в том, что Украина и 30 союзников решат, когда Украина станет членом НАТО. Россия, конечно, не имеет права голоса, потому что они не могут ветировать то, что могут делать соседи», - сказал Столтенберг на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что «мы не вернемся во времена, когда у нас были сферы влияния, где большие державы решали, что маленькие соседи могут делать».
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