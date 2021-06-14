76-летний мужчина, которого считают главой крупнейшей в мире семьи, умер в штате Мизорам в Индии.

Зиона Чана, председатель религиозной секты, практиковавшей многоженство, умер в воскресенье. У него было 38 жен, 89 детей и 36 внуков, пишет ВВС.

Новость подтвердил главный министр Мизорама Зорамтханга, который выразил свои соболезнования в Twitter «с тяжелым сердцем».

По сообщениям, Чана страдал диабетом и гипертонической болезнью.

Врачи сообщили информационному агентству PTI, что состояние Чаны ухудшилось дома, в селе Бактаунг Тлангнуам. В воскресенье вечером был доставлен в больницу, где констатировали смерть.

Трудно сказать, был ли Чана главой крупнейшей в мире семьи, поскольку есть другие, кто претендует на это звание.

Также трудно оценить точный размер семьи Чаны. В одном отчете утверждается, что он имел 39 жен, 94 детей, 33 внуков и одного правнука, что составляет 181 человека.

Огромная семья живет вместе в четырехэтажном доме под названием «Chuuar Than Run» или Доме нового поколения на 100 комнат. Как сообщают местные СМИ, его жены живут в общежитии у частной спальни Чаны.

Имение является главной туристической достопримечательностью штата, куда едут люди со всего мира.

По данным Reuters, Чана родился в 1945 году. Со своей старшей женой, которая на три года старше его, он познакомился в 17 лет.

Семья принадлежит к христианской секте - Чана Пол - которая насчитывает около 2000 последователей. Все они живут возле дома Чаны в поселке Бактаунг Тлангнуам, примерно в 55 км от столицы штата.

Секту, которая позволяет многоженство для мужчин, основал дед Чаны в 1942 году.