Украина не использовала более $7 млрд инвестиций на различные проекты Всемирного банка, ЕБРР и других международных инвесторов.

Об этом заявил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко на Всеукраинском форуме «Украина-30. Экономика без олигархов», сообщает Финансовый клуб.

«Мы не использовали более $7 млрд инвестиционных ресурсов на социально-экологические проекты Всемирного банка, ЕБРР по состоянию на 1 мая. И это в стране, где все говорят, что нет инвестиций», - отметил он.

Любченко отметил, что это происходит из-за недостаточности квалифицированных менеджеров.

В 2020 году Украина привлекла около 420 млрд грн капитальных инвестиций, что на 28,2% меньше, чем в 2019 году.