Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Установлено, что со стороны оккупационной администрации РФ в Донецкой области ограничивается перемещение несовершеннолетних на подконтрольную украинскому правительству территорию. Фактически единственной возможностью въезда и выезда на подконтрольную территорию детей, достигших 14-летнего возраста, но не успели получить паспорт гражданина Украины, является оформление документов образца РФ или так называемых паспортов псевдореспублик.

Таким образом, незаконные вооруженные формирования страны-оккупанта ограничивают права детей на образование, поскольку сейчас для выпускников 9 и 11 классов с временно оккупированных территорий начата вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины. Кроме того, такие действия нарушают ст. 50 IV Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

По данным Минобразования, в этом году, как и в прошлом, в образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» поступают обращения о случаях запрета оккупационными властями пересечения КПВВ лицами, которые живут на временно оккупированных территориях Украины и изъявили желание учиться в учебных заведениях на территории, подконтрольной украинской власти.

Сейчас граждане Украины, которые находятся в зонах временной оккупации, вынуждены пересекать государственную границу без соблюдения установленных норм.

Министерство образования и науки Украины обратилось в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть вопрос о неприменении мер административного воздействия на таких лиц.

Отмечается, что поступающие ВОТ должны лично подавать заявление в вузы для вступления через образовательные центры. У поступающих, как правило, отсутствуют документы, что делает невозможным подачу заявлений электронными средствами связи. На сегодня в Украине не существует надежного и действенного механизма дистанционного вступления граждан с временно оккупированных территорий в аспекте обеспечения надлежащей начальной идентификации таких абитуриентов, обеспечения защиты их персональных данных и дальнейшей их аутентификации при проведении вступительных испытаний, соблюдение принципа равенства прав всех поступающих при проведении конкурсного отбора.

МОН просит информировать о проблемах, которые возникают у лиц с ВОТ при попытке вступить в учреждения образования Украины, на номера образовательных центров «Донбасс-Украина» или «Крым-Украина» (перечень, адрес, контакты и график работы размещен на сайтах Министерства образования и науки Украина, Доступное образование), горячей линии Правительственного контактного центра 0-800-504-425 или каналов мобильной связи: +38 098 079 69 73 (Viber, Whatsapp, Telegram) +38 095 200 85 73 - для людей с нарушениями слуха (Viber, Whatsapp, Telegram).