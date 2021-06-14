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Украина вошла в зеленую зону по показателям заболеваемости COVID-19 даже по критериям Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Все области Украины находятся в зеленой зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также отныне вошла в зеленую зону. Есть показатель 74,71 случая на 100 000 населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения», - отметил Шмыгаль.

Глава правительства рассказал, что более 1 млн 479 тыс. граждан получили первую дозу вакцины против COVID-19, а более 238 тыс. человек - две дозы. За прошедшие выходные привито 57 тыс. украинцев. Было открыто более 50 центров вакцинации, в которых работало 178 мобильных бригад.

По словам премьер-министра, Украина на сегодня получила 4 млн 850 тыс. доз вакцин.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей до конца лета, которыми планируется прививать 5 млн граждан.

Продолжается работа над созданием так называемого ковид-сертификата. По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля этого года внутренний украинский «ковид-сертификат» должен появиться в приложении «Дия».

Также состоялся официальный запуск электронных больничных. Были проведены соответствующие вебинары с врачами. На сегодня 109 учреждений здравоохранения уже испытали функционал и выдали электронные медицинские заключения.

Напомним, по состоянию на утро 14 июня в Украине зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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