Сегодня рано утром на румыно-венгерском КПП Чанадпалота-Нодьлок в результате в ДТП с микроавтобусом, перевозившем украинцев, погиб 1 человек, сообщает Mukachevo.net.

Микроавтобус на чешской регистрации, перевозивший украинских пассажиров врезался в колонну грузовиков, которые ожидали пересечения границы в очереди на румынской стороне.

В результате аварии один человек погиб, 16 получили ранения. Автобус направлялся в Венгрию.

Полиция Румынии сообщает, что среди пострадавших трое в очень тяжелом состоянии. Они доставлены в больницу в Араде. Движение на границе было перекрыто.