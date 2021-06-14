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Сегодня рано утром на румыно-венгерском КПП Чанадпалота-Нодьлок в результате в ДТП с микроавтобусом, перевозившем украинцев, погиб 1 человек, сообщает Mukachevo.net.

Микроавтобус на чешской регистрации, перевозивший украинских пассажиров врезался в колонну грузовиков, которые ожидали пересечения границы в очереди на румынской стороне.

В результате аварии один человек погиб, 16 получили ранения. Автобус направлялся в Венгрию.

Полиция Румынии сообщает, что среди пострадавших трое в очень тяжелом состоянии. Они доставлены в больницу в Араде. Движение на границе было перекрыто.
ForUm

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