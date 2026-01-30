Tesla припинить виробництво Model X та Model S, – Маск

Гендиректор Tesla Ілон Маск оголосив, що компанія припинить виробництво SUV Model X і повнорозмірного седана Model S. Про це повідомляє The Guardian.

"Настав час фактично завершити проєкти Model S і Model X. Ми плануємо припинити виробництво S і X у наступному кварталі", — сказав Маск у середу під час конференції з інвесторами.

Він додав, що завод з виробництва моделей S і X у Фрімонті, Каліфорнія, буде переобладнано для виробництва майбутнього робота Tesla Optimus.

Останній квартальний звіт Tesla про прибутки показав падіння продажів електромобілів і зниження доходів, а сам Маск нині пов'язує майбутнє компанії зі штучним інтелектом і робототехнікою. Зокрема, загальний дохід компанії від продажу автомобілів у 2025 році знизився на 11% порівняно з 2024 роком.

Оскільки продажі автомобілів Tesla за останній рік впали, Маск і компанія зробили акцент на переході до проєктів на основі штучного інтелекту, таких як роботи Optimus і безпілотні роботаксі. Всі ці технології все ще випробовуються і не є широко доступними для користувачів, не кажучи вже про прибутковість, хоча сам Маск обіцяє велике майбутнє для цих проєктів.

Він заявив, що Optimus стане "найбільшим продуктом усіх часів" і що роботи, разом з автономними транспортними засобами, відкриють "світ, де не буде бідності". Tesla планує розпочати виробництво Optimus до кінця 2026 року, а запропонувати широкому загалу в 2027 році. Tesla також повідомила, що на початку цього місяця погодилася інвестувати 2 млрд доларів у xAI, компанію Маска, що займається штучним інтелектом.

Хоча акції Tesla різко впали під час роботи Маска в адміністрації президента США, у грудні вони відскочили до найвищої ціни за всю історію на тлі ажіотажу на ринку інвестицій у штучний інтелект та обіцянки Маска створити "армію роботів".

Хоча Tesla рекламує свої майбутні проєкти як доказ майбутнього успіху, деякі з її колишніх футуристичних продуктів зіткнулися з труднощами: зокрема продажі Cybertruck, який, за словами Маска, є "найкращим автомобілем, який Tesla коли-небудь випускала", минулого року різко впали на 48%.

Tesla стикається з посиленням конкуренції з боку інших виробників електромобілів, насамперед китайської компанії BYD, яка минулого року випередила Tesla і стала найбільшим виробником електромобілів у світі.