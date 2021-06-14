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Если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказала советник министра энергетики Лана Зеркаль.

«Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас, например, для заполнения газовых хранилищ, которые опустели. Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какими они будут зимой - никто не знает», - отметила советник министра.

По ее словам, если уже этой зимой случится прерывание транзита газа через территорию Украины, то «для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ».

«Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными», - пояснила Зеркаль.
ForUm

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