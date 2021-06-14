На прошедшие выходные, 12-13 июня, в центрах массовой вакцинации в 16 регионах Украины против COVID-19 были привиты 31 305 человек, из них 15 924 - в субботу и 15 381 - в воскресенье, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В этих центрах вакцинируют граждан, записавшихся в лист ожидания в приложении или через сайт «Дия» либо через контакт-центр Минздрава.

В эти выходные работали 50 центров вакцинации: 13 центров в Днепропетровской, 8 во Львовской, 7 в Одесской, 5 в Полтавской, три в Херсонской, два в Киевской, два в Черновицкой, два в Хмельницкой и по одному в Тернопольской, Ривненской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской областях и в Киеве.

Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 6 410, в Днипре в 12 центрах - 3 145 и во Львове в трех центрах - 2 968.

В предыдущие выходные работали 14 таких центров, в которых вакцинировали 15 025 человек.