НАТО будет продолжать наращивать свой военный для противодействия российской агрессии.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в интервью CNBC.

«Мы позаботимся о том, чтобы реагировать на новое наращивание вооружений Россией, в том числе наращивание ядерного оружия», - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что подход НАТО к России основан на том, что мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге.

«Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания «холодной войны», и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степенью готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции», - сказал генсек.

По словам Столтенберга, после многих лет сокращения оборонных бюджетов все страны НАТО теперь инвестируют больше в оборону.

«Мы не собираемся отзеркаливать то, что делает Россия. Но мы ответим очень твердо и четко, предложив широкую комбинацию различных инструментов, как мы продемонстрировали за последние годы», - сказал он.

В понедельник в Брюсселе состоится саммит НАТО, на котором лидеры обсудят стратегию до 2030 года.