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Вечером 12 июня в Киевской области в ДТП погиб патрульный из Борисполя, рядовой полиции Владислав Кирий, сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Патрульный ехал пассажиром в автомобиле, водитель которого не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Авто влетело в автобус, полицейский погиб на месте.

Отмечается, что парню было всего 24 года, он только в этом году присоединился к рядам патрульной полиции и проходил обучение. Через несколько месяцев должен был выйти на охрану порядка улиц родного Борисполя. У него остались жена и 5-месячный ребенок.

 
ForUm

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