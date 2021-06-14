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За прошедшие сутки, 13 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 обстрела наших позиций, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе Новотошковского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 14 июня зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Неподалеку Новотошковского противник обстрелял украинские позиции из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.
ForUm

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