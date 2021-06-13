Сегодня, 13 июня, в Мариуполе Донецкой провели «Марш украинских сил» в честь седьмой годовщины освобождения города от боевиков так называемой «ДНР». Об этом
рассказывают журналисты Telegram-канала PavlovskyNews.
Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус.
Участники шествия несли флаги Украины и банеры с надписями "Мариуполь благодарит полк Азов" и "Поддерживаем полк Азов".
«Сем лет назад в этот день добровольцы батальона "Азов" освободили полумиллионный Мариуполь. И эта победа была важна с точки зрения политического, военного и вообще культурного значения. К сожалению, до сих пор города таких масштабов не освобождались. Поэтому эта история до сих пор имеет огромное значение», — рассказал журналист на видео.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время
еврозима
7107
грн.