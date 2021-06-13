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Сегодня, 13 июня, в Мариуполе Донецкой провели «Марш украинских сил» в честь седьмой годовщины освобождения города от боевиков так называемой «ДНР». Об этом рассказывают журналисты Telegram-канала PavlovskyNews.
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