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В воскресенье в Украине продолжают идти дожди. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Сегодня в западных и юго-западных областях порывы ветра 15-20 м/с; ночью в западных областях значительный дождь; днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (и уровень опасности - желтый).

В Карпатах ночью сильный дождь (II уровень опасности - оранжевый).

Ранее синоптик предупредили, что погода в Украине ухудшится в воскресенье, 13 июня, из-за прихода атмосферного фронта, который притянет с собой обильные дожди, фронтальные ливни и грозы.

Такая непогода в некоторых регионах также будет сопровождаться похолоданием. При этом на востоке Украины в воскресенье будет преобладать сухая погода.
ForUm

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