29-летний датский футболист Кристиан Эриксен находится в стабильном состоянии после того, как он потерял сознание 12 июня на поле во время игры Дании с Финляндией в рамках турнира Евро-2020.

Как сообщили в федерации футбола Дании, Эриксен сейчас находится в больнице.

«Его состояние стабильное, и он останется в больнице для дальнейшего обследования», - говорится в сообщении.

«Сегодня утром мы поговорили с Кристианом, который передал свои приветствия товарищам по команде», - добавили в датской федерации футбола.

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

Там также поблагодарили всех за слова поддержки и отметили, что команда национальной сборной «будет продолжать быть рядом друг с другом после вчерашнего инцидента».

В субботу, 12 июня во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией 29-летний датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание прямо посреди игры и упал на газон.