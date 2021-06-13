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Во время матча Дании и Финляндии на Евро-2020 игрок датской сборной Кристиан Эрикссен потерял сознание. Инцидент произошел в субботу, 12 июня.

Футболист упал на поле без видимой причины - он не сталкивался с другими игроками. Кристиану Эрикссену 29 лет, он совсем недавно стал чемпионом Италии в составе миланского Интера.

Матч приостановили. Медики начали оказывать ему помощь прямо на поле. Его увезли со стадиона на скорой. Позже представители УЕФА заявили, что его состояние удалось стабилизировать.

Позже Эриксен позвонил своим партнерам по сборной Дании из госпиталя, в который был доставлен после ужасного эпизода во время матча против Финляндии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере, Кристиан сообщил, что чувствует себя лучше и попросил датчан продолжить встречу с Финляндией. Добавим, что матч таки продолжили в 21:30 с того момента, когда арбитр остановил встречу.

Напомним, что лидер сборной Дании в конце первого тайма упал на газон без сознания, после чего врачи долгое время делали массаж сердца, а партнеры своими телами закрыли процесс. В конце концов, Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках, а матч был приостановлен.

В итоге датчане проиграли со счетом 0:1.

Напомним, сегодня сборная Украины сыграет свой первый матч на Евро-2020 против Нидерланд (22:00).
ForUm

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