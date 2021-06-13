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В Харькове устанавливают лиц, которые ночью взорвали банкомат в супермаркете, сообщает ГУНП в Харьковской области.

Так, сообщение о преступлении поступило в полицию около 2:50. Во время осмотра места происшествия полицейские выяснили, что неизвестные лица совершили подрыв банкомата, расположенного в супермаркете по проспекту Славы. Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег.

По словам полицейских, следователи открыли уголовные производства по ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Полиция принимает меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.
ForUm

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