Спасатели утром в воскресенье, 13 июня, обнаружили тело 12-летнего мальчика, который вечером накануне упал в реку Черемош в районе села Тюдов Ивано-Франковской области.
Об этом сообщается на странице ГСЧС в Facebook.
В 07:30 местные жители обнаружили тело ребенка у правого берега реки, ориентировочно на расстоянии 2 км от места падения мальчика в воду. Спасатели подняли тело на берег в 08:03 и передали его работникам полиции.
Спасатели совместно с сотрудниками полиции и местным населением начали поиски мальчика вдоль береговой линии реки Черемош.
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