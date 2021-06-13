В Ивано-Франковской области спасатели ищут 12-летнего мальчика, который упал в реку Черемош.

Как сообщают в ГСЧС, 12 июня около 20:50 спасатели получили сообщение, что в селе Тюдов Косовского района, находясь на отдыхе, упал в реку Черемош мальчик.

По словам очевидцев, возле горной реки находилось трое детей, один из которых поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению.

Спасатели совместно с сотрудниками полиции и местным населением выставили два наблюдательных поста на Выжницком мосту и в районе АЗС села Тюдов. Продолжается осмотр местности и береговой линии реки Черемош.

Как сообщили в ГСЧС, уровень воды в реке преимущественно 1 м, местами до 2 м, быстрое течение