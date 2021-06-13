Четвертая волна коронавируса в Украине начнется не раньше осени. Пока все области находятся в «зеленой» карантинной зоне, ситуация с пандемией под полным контролем.

Об этом заявил новый главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщается в телеграмм-канале Минздрава.

«Скорее всего, мы столкнемся с очередной волной COVID-19, которая будет осенью. Это обычная практика, поскольку мы понимаем, что ОРВИ преимущественно появляются в конце осени - начале зимы. Однако мы надеемся, что эта волна будет минимальной», - сказал Кузин.

По мнению главного санитарного врача, новая волна должна быть значительно легче, чем прошлой осенью, так как многие люди в Украине уже переболели коронавирусом, а многие вакцинировались.

В Украине последние полтора месяца фиксируют одни из наименьших показателей суточной заболеваемости за последний год пандемии коронавируса. Суточное количество тех, кто выздоровел, значительно превышает количество заболевших.

Напомним, в Украине уже 230 тысяч человек полностью вакцинировали.