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Лидеры Большой семерки на встрече в британском Корнуолле обсудили противодействие России. Также на встрече заявили о поддержке территориального суверенитета Украины и готовности помогать в проведении реформ.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляен в Twitter по результатам обсуждения вопросов Восточного партнерства ЕС.

Президент ЕК подчеркнула важность совместного международного ответа на действия России: «В то время, как Россия продолжает наносить ущерб европейской повестке безопасности, мы можем рассчитывать, что мощный трансатлантический Альянс даст на это ответ».

Фон дер Ляен отметила, что «Украина — среди основных вопросов совместной повестки дня» и подчеркнула важность для Украины в постройке мощных институтов, основанных на верховенстве права.

Также на саммите обсудили ситуацию в Беларуси.

«Мы все очень обеспокоены ситуацией в Беларуси. ЕС действовал быстро и настойчиво, чтобы наложить санкции. Сотрудничество с G7 сделает эти санкции более эффективными. ЕС также работает над инвестиционным планом в три млрд евро для поддержки будущей демократической Беларуси», — сообщила президентка Еврокомиссии.
ForUm

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