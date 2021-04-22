Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следующий саммит лидеров стран Североатлантического альянса состоится 14 июня в Брюсселе.

Об этом говорится в заявлении Столтенберга на сайте альянса.

«Я рад сообщить, что следующий саммит лидеров стран-членов Альянса состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия», — заявил он.

Планируется, что на саммите будут приняты решения относительно повестки дня НАТО-2030 для решения вызовов нашего времени и будущего, а именно: агрессивные действия России, угроза терроризма, кибератаки, новые и разрушительные технологии, влияние изменения климата на безопасность, а также укрепление Китая.

«Это уникальная возможность укрепить НАТО как устойчивое воплощение связей между Европой и Северной Америкой», — отметил генсек.

Как сообщалось, последний саммит НАТО состоялся в декабре 2019 года в Лондоне (Великобритания). В прошлом году саммит Альянса не проводился в связи с пандемией коронавируса.