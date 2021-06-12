Пограничники блокировки вывоз из Украины в Румынию контрабандных сигарет. Их нашли в грузовике среди замороженных вишен.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Переместить товар грузовиком пытался украинец, который направлялся в Румынию.
Грузовик остановили сегодня утром в пункте пропуска "Порубное" сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ и таможенниками.
Товар нашли при осуществлении углубленного осмотра грузового транспортного средства "ДАФ". По документам, водитель, гражданин Украины, перевозил "замороженную вишню". Однако в ходе проведения совместного досмотра среди коробок с вишнями обнаружено большое количество ящиков с табачными изделиями.
Сейчас насчитано около 400 ящиков сигарет. Стоимость товара и точное количество устанавливается.
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