В столице за минувшие сутки обнаружили 215 новых случаев заболевания коронавирусом, 3 человека умерли от заболевания. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
«Еще 215 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 210 735). Еще 3 летальных случая от вируса (всего 5147). Еще 1955 преодолели коронавирус (всего 194 931)», - написал Кличко.
По данным мэра, за минувшие сутки в столице заболели COVID-19:
- 131 женщина в возрасте от 18 до 85 лет
- 73 мужчины в возрасте от 24 до 82 лет
- 5 девочек от 7 месяцев до 14 лет и 6 мальчиков от 4 до 16 лет
«Больше всего случаев заболевания (за минувшие сутки - ред.) обнаружили в районах: Днепровском (42), Дарницком (35) и в Оболонском (34)», - рассказал Кличко.
Кроме того, в больницы столицы госпитализировали 11 больных коронавирусом. А также 22 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1 274 человек, зафиксировано 69 летальных случаев, 4 905 пациентов выздоровели. В общем сделали 54 821 тест.
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