также в разделеСтолица
В Киеве упала опора ЛЭП 18
В Киеве женщина попала под трамвай 18
Все коммунальные пляжи Киева готовы к летнему сезону 13
В киевских больницах – 319 больных коронавирусом, 204 – в тяжелом состоянии 17
В Киеве за сутки – 216 новых больных COVID-19 13
Киевсовет попробует выкупить участок на просп. Победы, чтобы предотвратить скандальное строительство 16
У Кличко раскритиковали законопроекты Минкульта о сокращении штрафов за разрушение памятников 15
В Киеве – 262 новых больных COVID-19 и более 2 тысяч выздоровлений 14
Киевского стоматолога подозревают в покушении на убийство тещи 14
В Киеве мужчину зажало между платформой и вагоном поезда 21
На киевской таможне задержали более полусотни американских бриллиантов 12
В центре Киева водитель «Лексуса» подрезал водителя эвакуатора 19
В Киеве охранник ТРЦ сбывал оружие из зоны ООС 15
В Киеве за сутки – 700 больных COVID-19, 866 человек выздоровели 13
В Киеве разгромили могилу выдающегося ученого 29
В центре Киева ограничат движение в связи с «Французской весной» 20
Ткаченко упрекнул Кличко относительно хаотичной застройки Киева 15
Кличко: Около 10% культурных памятников Киева – в критическом состоянии 17

В столице за минувшие сутки обнаружили 215 новых случаев заболевания коронавирусом, 3 человека умерли от заболевания. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

«Еще 215 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 210 735). Еще 3 летальных случая от вируса (всего 5147). Еще 1955 преодолели коронавирус (всего 194 931)», - написал Кличко.

По данным мэра, за минувшие сутки в столице заболели COVID-19:

  • 131 женщина в возрасте от 18 до 85 лет
  • 73 мужчины в возрасте от 24 до 82 лет
  • 5 девочек от 7 месяцев до 14 лет и 6 мальчиков от 4 до 16 лет

«Больше всего случаев заболевания (за минувшие сутки - ред.) обнаружили в районах: Днепровском (42), Дарницком (35) и в Оболонском (34)», - рассказал Кличко.

Кроме того, в больницы столицы госпитализировали 11 больных коронавирусом. А также 22 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1 274 человек, зафиксировано 69 летальных случаев, 4 905 пациентов выздоровели. В общем сделали 54 821 тест.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
12
Теги