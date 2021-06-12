В столице за минувшие сутки обнаружили 215 новых случаев заболевания коронавирусом, 3 человека умерли от заболевания. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

«Еще 215 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 210 735). Еще 3 летальных случая от вируса (всего 5147). Еще 1955 преодолели коронавирус (всего 194 931)», - написал Кличко.

По данным мэра, за минувшие сутки в столице заболели COVID-19:

131 женщина в возрасте от 18 до 85 лет

73 мужчины в возрасте от 24 до 82 лет

5 девочек от 7 месяцев до 14 лет и 6 мальчиков от 4 до 16 лет

«Больше всего случаев заболевания (за минувшие сутки - ред.) обнаружили в районах: Днепровском (42), Дарницком (35) и в Оболонском (34)», - рассказал Кличко.

Кроме того, в больницы столицы госпитализировали 11 больных коронавирусом. А также 22 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1 274 человек, зафиксировано 69 летальных случаев, 4 905 пациентов выздоровели. В общем сделали 54 821 тест.