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В результате стрельбы в американском городе Саванна (штат Джорджия) два человека погибли, еще семь были ранены, сообщает телеканал WJCL.

Инцидент произошел вечером в 21:00 (04:00 по Киеву) в жилом комплексе Hitch Village/Fred Wessels Homes в нескольких кварталах от отделения полиции.

Двое раненых находятся в критическом состоянии.

Среди пострадавших также есть двухлетний ребенок и 13-летний подросток, они получили неопасные для жизни ранения.

В то же время, NBC News сообщает о гибели одного человека.

Полиция ведет поиск подозреваемых.
ForUm

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