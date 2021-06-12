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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О временных мерах на период проведения антитеррористической операции. Он предусматривает изменение правил кредитования для жителей зоны АТО / ООС.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Закон отменяет запрет начислять пени и штрафы на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали после 1 мая 2021 граждане Украины, которые проживают на территории проведения антитеррористической операции (кроме отдельно определенных населенных пунктов).

Соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или в которых после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшение размера процентов и штрафов.

«То есть украинцы, которые проживают в зоне проведения АТО / ООС и имеют задолженность по кредитам, взятым до мая этого года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности», — говорится в законе.

Также, согласно новому закону, отменяется запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, которые оформлены после мая 2021 под залог недвижимости, принадлежащей гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположенной в зоне проведения АТО / ООС.

Таким образом останется в действии запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки.

«Это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО / ООС, но одновременно упростит доступ гражданам, которые владеют недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в частности государственных программ Доступные кредиты 5- 7−9% и Доступная ипотека 7% в равных условиях со всеми гражданами Украины», — сообщили в ОП.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
ForUm

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