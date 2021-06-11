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Великобритания пожертвует вакцины против коронавируса бедным странам в ближайшие несколько недель: в следующем году доставят более 100 млн избыточных доз.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Он подчеркнул, что благодаря успеху программы вакцинации Великобритания теперь может поделиться вакцинами.

Первые 5 миллионов доз из Великобритании будут переданы к концу сентября, а еще 25 миллионов - к концу года.

«Благодаря успеху британской программы вакцинации мы теперь можем поделиться некоторыми из наших избыточных доз с теми, кто в них нуждается. Поступая так, мы сделаем огромный шаг к тому, чтобы навсегда победить эту пандемию», - сказал Джонсон.

Примерно пятая часть доз, безвозмездно предоставленных Соединенным Королевством, будет доставлена ​​по специальным соглашениям с нуждающимися странами, а остальные будут переданы через глобальную программу по распределению вакцин COVAX.

Это не первый вклад правительства Великобритании в глобальную вакцинацию - оно уже пожертвовало более 500 млн фунтов стерлингов для COVAX.

10 июня стало известно, что США планируют поделиться с миром еще 500 млн доз вакцины от коронавируса. Они будут поставлены до июня 2022 года, из которых 200 млн - до конца 2021 года.
ForUm

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