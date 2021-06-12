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Президент Владимир Зеленский объявил о том, что Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине. На помощь Украине американский оборонный департамент предусмотрел 150 млн долларов.

Зеленский заявил, что это чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины.

«Важные новости от наших американских партнеров. Пентагон утвердил вторую часть безопасности помощи Украине в 2021 году на 150 млн долларов. Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших воинов», - подчеркнул президент.
ForUm

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