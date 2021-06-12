также в разделеМир
Путин сравнил Трампа и Байдена 6
Небо над Женевой закроют из-за встречи Байдена и Путина 14
Трамп попросил Байдена не заснуть на встрече с Путиным 15
Первая в мире страна запретила торговлю натуральным мехом 16
Опубликованы новые предостережения относительно вакцины AstraZeneca 19
ВОЗ побаивается осенней вспышки COVID в Европе 10
СМИ: Меркель поедет в Вашингтон договариваться по «Северному потоку-2» 20
Армянского коньяка больше не будет: Ереван получит за это €3 млн от ЕС 33
ООН: В Эфиопии начался голод 47
Великобритания передаст миру 100 миллионов доз COVID-вакцины 12
Ударившему Макрона мужчине вынесли приговор 22
В мире – самый высокий за 20 лет уровень детского труда 10
В РФ блогера Дудя будут судить за пропаганду наркотиков 27
В России – наибольшее количество случаев COVID-19 с февраля 20
В Польше экс-члена пророссийской партии арестовали по подозрению в шпионаже на РФ 14
Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok 20
В Варшаве отреагировали на решение Минска праздновать день вторжения в Польшу 25
Рекордное количество россиян с 2013 года хотят уехать из РФ 19

11 июня в Нью-Йорке объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2021 года. Победителем в номинации "Служение обществу" стала газета The New York Times. Награду получили за материалы о пандемии коронавируса.

Об этом говорится на сайте премии.

Кроме того, один из авторов NYT Уэсли Моррис стал лауреатом премии в номинации "Критика" за свои статьи, посвященные расовому неравенству.

Газета Star Tribune из Миннеаполиса выиграла в номинации "Новостная журналистика". Именно там в мае прошлого года после задержания полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд и где начались акции протеста движения BLM.

Мэтт Рошело, Вернал Коулман, Лаура Кримальди, Эван Аллен и Брендан Маккарти из Boston Globe стали лауреатами в номинации "Журналистские расследования".

Флоридская газета The Tampa Bay Times получила награду за освещение местных новостей, публиковавшая в 2020 году материалы о злоупотреблениях полиции в округе Паско.

Портал BuzzFeed стал обладателем премии за серию материалов, посвященных политике властей КНР в отношении уйгуров.

Reuters и The Atlantic получили награды в категории "Разъяснительные репортажи" за исследования о вердиктах федерального суда США и о коронавирусе.

Лучшей художественной книгой признан роман "Ночной сторож" Луизы Эрдрих, посвященной борьбе выселяемых со своих земель американских индейцев в 1950-х годах.

В номинации "Лучшая документальная" книга победу получил Дэвид Цуккино за произведение "Ложь Вилминтона", посвященное истории движения превосходства белой расы в США в конце XIX и начале XX веков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
13
Теги