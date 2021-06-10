Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания исключил из перечня иностранных программ, разрешенных к ретрансляции, белорусский канал «Беларусь 24». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Как говорится в заявлении, канал исключили из Перечня иностранных программ, «содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины».

«Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства», - говорится в сообщении.

По словам члена Нацсовета Максима Оноприенко, регулятор давно и тщательно отслеживает деятельность этого информационного ресурса. «Некоторое время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских, так это международная версия, очевидно, они на это обращали внимание. Но недавно нашим мониторингом были зафиксированы нарушения», - акцентировал он.

Так, в период с 19 по 22 мая обнаружена трансляция передач «Понять и обезвредить» при участии Олега Газманова; «Последний день» с участием ведущего Бориса Щербакова и «Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песняры - 50. Выпуск 1» с участием Кормухина. Популяризация белорусским заказчиком персон, внесенных в указанный выше Перечень, противоречит требованиям абзаца десятого части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Кроме того, в эфире телеканала «Беларусь 24» зафиксирована трансляция передачи «Панорама». В сюжете за 21 мая под названием «Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси» звучали высказывания пренебрежения в адрес батальона «Донбасс», (военное формирование было названо «карательными батальоном») .

В другом сюжете за 22 мая под названием «Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом» распространялась недостоверная информация, которая дезинформирует аудиторию. В этом сообщении звучали обвинения об отказе в Украине на законодательном уровне защищать права национальных меньшинств через безосновательное отождествление категорий «национальное меньшинство» и «коренной народ». Такой контент содержит элементы разжигания национальной розни и очевидно имеет признаки нарушения абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». Трансляция проходила в записи или использовались заранее подготовленные сюжеты, а следовательно, вещатель имел возможность редакционного контроля предлагаемой зрителям информации на достоверность.

Поскольку по состоянию на 6 июня 2021 Республика Беларусь не является подписантом Европейской конвенции о трансграничном вещании и ретрансляция телепрограммы «Беларусь 24» с территории Республики Беларусь осуществлялась в соответствии с решением Национального совета, то в случае игнорирования требований Конвенции и украинского законодательства Национальный совет имеет право принять меры по предотвращению или пресечению таких нарушений. Таким образом, регуляторный орган принял решение об изъятии телеканала «Беларусь 24» из перечня разрешенных для ретрансляции.