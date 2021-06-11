Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность сети call-центров в Кропивницком и Кривом Роге. Организаторы оказывали удаленные услуги коммерческим структурам, официально зарегистрированным в стране-агрессоре и оккупированном Крыму, в том числе санкционной компании «Яндекс», сообщил пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы также установили, что операторы call-центров собирали информацию о персональных данных, реквизитах платежных карточек и средствах доступа к банковским счетам, электронных денег и электронных платежных систем своих украинских клиентов. Проверяется информация о передаче базы данных заказчикам из страны-агрессора.

Сотрудники СБУ задокументировали, что call-центры не были зарегистрированы в Украине как субъекты хозяйственной деятельности. Таким образом они уклонялись от уплаты налогов и обязательных платежей в госбюджет.

Организаторы привлекали к работе до 150 операторов, которые работали в две смены.

В ходе обысков в офисных помещениях call-центров правоохранители изъяли:

более 100 магнитных носителей информации;

120 персональных компьютеров с программным обеспечением российской компании «Яндекс»;

4 сервера;

документальные материалы, свидетельства и лицензии, выданные фискальными органами РФ.

Одному из организаторов работы call-центров сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.

Продолжается досудебное следствие.