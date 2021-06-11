также в разделеОбщество
11 июня. Картина дня 12
На Киевщине разоблачили пропагандистку, призывавшую Путина 26
Беларусь назвала недружественным жестом запрет телеканала Украиной 11
Крымчанам с украинским гражданством разрешили устраиваться на госслужбу 11
Западные посольства в Киеве устроили флешмоб в поддержку формы сборной Украины 27
Завтра в Украине тепло, а в воскресенье – похолодает 10
Завершено расследование госизмены 8 бывших чиновников Крыма 15
Павелко сообщил о «победном компромиссе» в переговорах с УЕФА 29
В селе на Херсонщине нашли наркоплантацию 9
В Украине создадут завод по производству патронов 17
В «ЛНР» готовятся судить Протасевича 19
ГБР разоблачило масштабную схему по ввозу «евроблях» в Украину 15
Задержан украинский военный, завербованный «МГБ ДНР» 17
Экс-нардеп пришел пьяным на суд, заседание перенесли 16
На Львовщине священник торговал оружием и хранил его в церкви 18
Польша начала вакцинировать на границе украинских заробитчан и студентов 18
Руководитель нацпарка «Тузловские лиманы» пожаловалась на полицию в ГБР 11
В Гуляйполе создали фейковый «горсовет» и готовили захват власти 20

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность сети call-центров в Кропивницком и Кривом Роге. Организаторы оказывали удаленные услуги коммерческим структурам, официально зарегистрированным в стране-агрессоре и оккупированном Крыму, в том числе санкционной компании «Яндекс», сообщил пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы также установили, что операторы call-центров собирали информацию о персональных данных, реквизитах платежных карточек и средствах доступа к банковским счетам, электронных денег и электронных платежных систем своих украинских клиентов. Проверяется информация о передаче базы данных заказчикам из страны-агрессора.

Сотрудники СБУ задокументировали, что call-центры не были зарегистрированы в Украине как субъекты хозяйственной деятельности. Таким образом они уклонялись от уплаты налогов и обязательных платежей в госбюджет.

Организаторы привлекали к работе до 150 операторов, которые работали в две смены.

В ходе обысков в офисных помещениях call-центров правоохранители изъяли:

  • более 100 магнитных носителей информации;
  • 120 персональных компьютеров с программным обеспечением российской компании «Яндекс»;
  • 4 сервера;
  • документальные материалы, свидетельства и лицензии, выданные фискальными органами РФ.

Одному из организаторов работы call-центров сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.

Продолжается досудебное следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги