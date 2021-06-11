также в разделеОбщество
В Украине создадут завод по производству патронов 15
В «ЛНР» готовятся судить Протасевича 13
ГБР разоблачило масштабную схему по ввозу «евроблях» в Украину 15
Задержан украинский военный, завербованный «МГБ ДНР» 15
Экс-нардеп пришел пьяным на суд, заседание перенесли 16
На Львовщине священник торговал оружием и хранил его в церкви 16
Польша начала вакцинировать на границе украинских заробитчан и студентов 15
Руководитель нацпарка «Тузловские лиманы» пожаловалась на полицию в ГБР 11
В Гуляйполе создали фейковый «горсовет» и готовили захват власти 20
На выходных будут работать более 50 центров COVID-вакцинации 15
Укрзализныця увеличивает количество веловагонов в Карпатах 21
Чиновник Укртрансбезопасности обложил «данью» маршрутчиков 28
«Слава Украине» и «Героям слава» стали официальными в сборной 57
Объявлены в розыск 12 участников «ЛНР», терроризировавших гражданских 12
Задержали гражданина Украины при попытке подкупа офицера СБУ 12
Телеканал «НАШ» оштрафовали за высказывания Рабиновича 27
УАФ хочет дать лозунгам «Слава Украине» и «Героям Слава» статус официальных футбольных символов 27
В Киеве ученая украла и хранила дома в холодильнике опасный штамм птичьего вируса 24

Сотрудники полиции обнаружили в одном из сел Каховского района две теплицы, полностью засаженные элитными сортами конопли высотой от 1,5 до 2-х метров. Об этом сообщила пресс-служба полиции Херсонской области.  

Растения были со следами ухода, к ним было подведено капельное орошение, конопля удобрялись минеральными удобрениями. А чтобы скрыть теплицы, наркоделец разместил их посреди сада.

По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет примерно 5 млн гривен.

Также во время обыска на чердаке дома правоохранители обнаружили высушенные кусты конопли общим весом около 10 кг. У мужчины изъят травматический пистолет «Форт», сейчас устанавливается его происхождение.

Владельцем наркоплантации оказался 31-летний ранее судимый местный житель. Он рассказал, что коноплю якобы выращивал для собственных нужд, а семена заказал через интернет. Также якобы он приобрел и пистолет с целью самозащиты. Эта информация проверяется.

Работники полиции изъяли коноплю, образцы направлены на исследование. Правоохранители отрабатывают связи мужа и его возможную причастность к сбыту наркотиков. Предварительная квалификация уголовного преступления по ч.1 ст.310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги