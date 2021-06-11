Сотрудники полиции обнаружили в одном из сел Каховского района две теплицы, полностью засаженные элитными сортами конопли высотой от 1,5 до 2-х метров. Об этом сообщила пресс-служба полиции Херсонской области.

Растения были со следами ухода, к ним было подведено капельное орошение, конопля удобрялись минеральными удобрениями. А чтобы скрыть теплицы, наркоделец разместил их посреди сада.

По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет примерно 5 млн гривен.

Также во время обыска на чердаке дома правоохранители обнаружили высушенные кусты конопли общим весом около 10 кг. У мужчины изъят травматический пистолет «Форт», сейчас устанавливается его происхождение.

Владельцем наркоплантации оказался 31-летний ранее судимый местный житель. Он рассказал, что коноплю якобы выращивал для собственных нужд, а семена заказал через интернет. Также якобы он приобрел и пистолет с целью самозащиты. Эта информация проверяется.

Работники полиции изъяли коноплю, образцы направлены на исследование. Правоохранители отрабатывают связи мужа и его возможную причастность к сбыту наркотиков. Предварительная квалификация уголовного преступления по ч.1 ст.310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины.