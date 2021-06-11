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Всемирно известный производитель и поставщик оборудования для оборонной отрасли Waterbury Farrel (Канада) сообщил о запуске совместного с канадской компанией GL Munitions INC, Государственным концерном «Укроборонпром» и Государственной акционерной холдинговой компанией «Артем» проекта по созданию в Украине предприятия по производству боеприпасов для стрелкового оружия. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Waterbury Farrel отмечает, что гордится сотрудничеством с Канадской коммерческой корпорацией правительства Канады, с которой Укроборонпром подписал соответствующий меморандум, и с нетерпением ожидает начало работы.

Компания основана в 1851 году и является подразделением Magnum Integrated Technologies Inc. Сейчас Waterbury Farrel участвует сразу в нескольких крупных международных проектах в оборонной отрасли.

Напомним, 1 июня текущего года Укроборонпром и ГАХК «Артем» подписали с канадскими партнерами Соглашение о сотрудничестве в вопросах производства боеприпасов к стрелковому оружию.
ForUm

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